Артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ показали спектакль в женской колонии

Спектакль-монолог девочки-подростка, за всю свою короткую жизнь видевшей столько горя, многих зрителей трогает до слёз
2 ноября Государственный русский драматический театр имени Бестужева вновь показал спектакль в женской колонии №7. Осуждённые увидели спектакль «Наташина мечта» (12+), сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль «Наташина мечта» о девочке, которая живёт в детском доме по суровым законам, где правят сила и жестокость, идёт в Русском театре уже седьмой год. Бессменной исполнительницей роли Наташи Баниной, каждый день вступающей в битву за выживание, стала актриса Анастасия Турушева.
Спектакль-монолог девочки-подростка, за всю свою короткую жизнь видевшей столько горя, многих зрителей трогает до слёз. В колонии «Наташину мечту» показывали в разные годы и всегда находили там глубокий отклик, несмотря на то, что выступать приходится без декораций – провоз их в колонию запрещен.
Актриса Анастасия Турушева рассказывает об этом так:
- Выезд в колонию с «Наташиной мечтой» всегда очень, очень волнительный. Ты получаешь невероятный отклик от девушек, которым настолько близка Наташина история. С другой стороны, играть приходится без декораций, и я к ним так близко, что с самого начала слышу слезы, какие-то смешки, вздохи. Наверное, кто-то узнает себя в молодости. Может быть, кто-то думает о совершенном деянии, о том, что можно было поступить иначе. Но теперь нужно жить дальше, продышать это, успокоиться и идти дальше.
Художественный руководитель Вячеслав Дьяченко вместе с артистами ездил в колонию.
- Это была очень важная поездка, – говорит он. - Людям, которые находятся сегодня в местах лишения свободы, эта социально острая тема очень близка и понятна. Приняли спектакль замечательно. Одна из женщин подошла, обнимая Настю, плакала и сказала, что это почти её история. Руководство колонии вручило артистам грамоты и пожелало успехов. Мы, в свою очередь, пожелали, чтобы люди справились с испытанием и скорее возвращались в нормальную жизнь.
Театр имени Бестужева старается поддерживать стремление колонии развивать самодеятельное творчество. Так, артисты Марина Ланина и Евгений Винокуров являются наставниками осуждённых женщин и помогают им ставить спектакли. Недавно видео нового спектакля по повести Галины Белоглазовой «Ритка» (12+) колония отправила в качестве заявки на участие в Дельфийских играх, которые пройдут весной 2024 года.
- Министерство культуры Бурятии считает необходимым поддерживать и не оставлять без внимания тех, кто оказался в местах лишения свободы. Ежегодно каждый государственный театр даёт спектакли в колонии №7 и то, что введена система наставничества артистов над школьными театрами, в том числе и в колонии – это важный шаг. Есть вероятность, что люди, соприкоснувшиеся с творчеством, уже не вернутся к прежней жизни, а пойдут дальше – учиться, развиваться, помогать таким же, как они сами, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Артисты Русского драмтеатра в Улан-Удэ показали спектакль в женской колонии
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