В Бурятии сотрудники районной администрации приготовили блюда народов России

Сделано это было в честь Дня народного единства
В честь Дня народного единства сотрудники администрации Еравнинского района Бурятии приготовили блюда народов России. Всего они представили более 60 традиционных блюд.
- Богатая культура и вековые традиции говорят о сплоченности народов великой страны. В единстве наша сила, - отметил глава района Чингис Цыренжапов.
Сотрудники ярко презентовали приготовленные блюда, сопровождая стихами, песнями, легендами и сценками.
Сделано это было в честь Дня народного единства
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