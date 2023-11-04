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В Бурятии сотрудники районной администрации приготовили блюда народов России

В Бурятии сотрудники районной администрации приготовили блюда народов России
Общество, 
Сделано это было в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства сотрудники администрации Еравнинского района Бурятии приготовили блюда народов России. Всего они представили более 60 традиционных блюд.

- Богатая культура и вековые традиции говорят о сплоченности народов великой страны. В единстве наша сила, - отметил глава района Чингис Цыренжапов.

Сотрудники ярко презентовали приготовленные блюда, сопровождая стихами, песнями, легендами и сценками.



День народного единства блюда

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