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Совершившего тяжкое преступление жителя Бурятии отправили в СИЗО

Совершившего тяжкое преступление жителя Бурятии отправили в СИЗО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему ужесточили меру пресечения

Жителя Селенгинского района Бурятии изменили меру пресечения. Мужчина совершил умышленное тяжкое преступление, за которое грозит более трёх лет лишения свободы.

Изначально следствие ходатайствовало об его заключении под стражу. Однако суд учёл положительные характеристики мужчины и отсутствие фактических данных о том, что он пытался скрыться от органов следствия и суда. В итоге обвиняемого поместили под домашний арест и наложили ограничения, которые не давали ему возможность оказать воздействие на участников процесса.

Однако сельчанин не раз нарушил условия домашнего ареста и выходил из дома. Потому его на время предварительного следствия отправили в СИЗО, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
преступления суд уголовное дело следствие

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