Холода в Бурятии усилятся

В некоторых районах ожидается -15 градусов
В субботу, 4 ноября, в Бурятии будет холодно и преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают от -1 до -6, а местами – от -10 до -15 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
В республике стартовал конкурс на лучший архитектурный проект
В Северо-Байкальском районе продолжат программу «Чистая вода»
Он состоится в День народного единства
Первые матчи проведут 4 ноября
Ожидается приезд команд из Бурятии, Монголии и Иркутской области
В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании
Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе
Соревнования проводились в рамках всероссийского проекта «Первая помощь»
Проект воплотили с помощью местных жителей
Её провели в честь Дня народного единства
Он будет приурочен ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
Также будет введена плата за проезд в центр города
Было разыграно 16 комплектов медалей
В республике определяют точки туристического притяжения
Из них две золотые и две серебряные