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Холода в Бурятии усилятся

Холода в Бурятии усилятся
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В некоторых районах ожидается -15 градусов

В субботу, 4 ноября, в Бурятии будет холодно и преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают от -1 до -6, а местами – от -10 до -15 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. 


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