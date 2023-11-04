Холода в Бурятии усилятся





Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.







В субботу, 4 ноября, в Бурятии будет холодно и преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают от -1 до -6, а местами – от -10 до -15 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.