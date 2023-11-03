В Улан-Баторе собираются строить метро

Также будет введена плата за проезд в центр города



В Монголии мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар представил общественности план по избавлению от транспортных проблем в столице страны.



В очередной раз объявлено о реализации проекта метро в Улан-Баторе. На этот раз планируется построить метрополитен с тремя линиями. Ранее, по результатам переговоров глав правительств Китая и Монголии была достигнута договорённость о сотрудничестве с китайской государственной метростроительной компанией. Будут подготовлены проекты постановлений парламента и правительства по запуску программ строительства метрополитена и кольцевых автомагистралей.



Кроме это, для транспорта в центре города планируется создать платную зону. Граждане, проживающие в платной зоне, получат 90-процентную скидку от установленного тарифа. Не желающие платить водители смогут припарковать свои машины на бесплатной парковке примерно в 800 метрах от платной зоны, а до центра города можно будет добраться пешком или на скутере. По уверениям мэра, по мировому опыту подобная мера может снизить заторы до 30%.



Также заявлена работа над увеличением доступности общественного транспорта с 1 января следующего года. Будет объявлен международный тендер на обновление парка общественного транспорта.



Помимо всего, обещано, что в бюджете следующего года предусмотрят средства на расширение сети автомобильных дорог. В настоящее время готовятся проекты по развитию дорожной сети Улан-Батора.



