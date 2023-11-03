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Житель Вьетнама пытался незаконно ввезти в Иркутск 20 кг устриц

Житель Вьетнама пытался незаконно ввезти в Иркутск 20 кг устриц
Общество,  Фото:Иркутская таможня
Туристу назначили штраф, а товар изъяли

Пассажир, летевший из Ханоя (Вьетнам) в Иркутск, пытался незаконно провести в багаже 20 кг сырых устриц. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

- Ввезти в Россию сырые морепродукты, фасованные по полиэтиленовым пакетам, пытался 31-летний гражданин Вьетнама. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов. Гражданин пояснил, что морепродукты предназначались для его личного пользования, - говорится в сообщении.



В соответствии с законодательством ввоз сырой продукции животного происхождения физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен. По факту несоблюдения запретов и ограничений Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, нарушителю назначен штраф.

Устрицы изъяли сотрудники управления Россельхознадзора.



Отметим, за 10 месяцев иркутские таможенники выявили 393 случая ввоза из-за границы продовольственных товаров с нарушением установленных запретов. Дважды в этом году из Вьетнама иностранцы пытались провезти мясо страуса без документов общим весом 72 кг.
Таможня морепродукты

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