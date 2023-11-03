Житель Вьетнама пытался незаконно ввезти в Иркутск 20 кг устриц









В соответствии с законодательством ввоз сырой продукции животного происхождения физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен. По факту несоблюдения запретов и ограничений Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, нарушителю назначен штраф.



Устрицы изъяли сотрудники управления Россельхознадзора. В соответствии с законодательством ввоз сырой продукции животного происхождения физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен. По факту несоблюдения запретов и ограничений Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, нарушителю назначен штраф.Устрицы изъяли сотрудники управления Россельхознадзора.









Отметим, за 10 месяцев иркутские таможенники выявили 393 случая ввоза из-за границы продовольственных товаров с нарушением установленных запретов. Дважды в этом году из Вьетнама иностранцы пытались провезти мясо страуса без документов общим весом 72 кг.

Отметим, за 10 месяцев иркутские таможенники выявили 393 случая ввоза из-за границы продовольственных товаров с нарушением установленных запретов. Дважды в этом году из Вьетнама иностранцы пытались провезти мясо страуса без документов общим весом 72 кг.

Пассажир, летевший из Ханоя (Вьетнам) в Иркутск, пытался незаконно провести в багаже 20 кг сырых устриц. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.- Ввезти в Россию сырые морепродукты, фасованные по полиэтиленовым пакетам, пытался 31-летний гражданин Вьетнама. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов. Гражданин пояснил, что морепродукты предназначались для его личного пользования, - говорится в сообщении.