Бурятия планирует ускорить темпы расселения из аварийного жилья

Республика направит заявку на предоставление дополнительной финансовой поддержки



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому с 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения аварийных домов. Так, в рамках программы комплексного развития территорий субъекты смогут расселять дома, признанные аварийными после 2017 года.



Теперь власти Бурятии планируют направить заявку на предоставление дополнительной финансовой поддержки на расселение таких домов в фонд развития территорий.



- Сейчас мы включаем в проект КРТ территорию центральной части Улан-Удэ от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная. На этом участке находятся 26 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. Теперь Минстрой Бурятии планирует рассчитать, какой объём финансирования необходим для расселения этих домов, и направить заявку на предоставление дополнительной финансовой поддержки в фонд развития территорий. Таким образом, жителям аварийных домов, которые попадают в границы КРТ, не придётся ждать несколько лет, когда до них дойдёт очередь на переселение. Такая мера позволит Бурятии ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Отметим, что жителей аварийных домов, так же, как и других, попадающих в границы КРТ, планируют переселять «револьверным» способом. Другими словами, старое жилье будет снесено под ноль, на его месте возведено новое, а новые квартиры отдадут экс-жильцам первого.



Напомним, в настоящий момент в регионе действует программа по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. С начала действия проекта в Бурятии расселено 5 625 человек из 82 тыс. кв. метров. На сегодняшний день осталось расселить 1322 жителя из 17 тыс. кв. метров таких домов. По данным Минстроя Бурятии, более 128 тыс. кв. метров признаны аварийными уже после 2017 года. Большая часть непригодного жилья приходится на Улан-Удэ – это 122 тыс. квадратов.



