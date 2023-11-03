Стало известно, кто в Бурятии активнее всех ищет работу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Она требуется водителям, продавцам и бухгалтерам



Представители российской платформы HeadHunter выяснили, кто в Бурятии сегодня активнее всего ищет работу. Как выяснилось, водители – доля таких резюме составляет 6%.



Также в топе-10 – менеджеры по продажам (4% резюме), продавцы-консультанты, администраторы (3%), машинисты, бухгалтеры, курьеры, экономисты (по 3%), операторы call-центров и операторы ПК (1%).



Продавцы, менеджеры по продажам, водители, машинисты и сотрудники call-центров оказались в числе лидеров и по востребованности, и по числу желающих трудоустроиться. Однако их в регионе всё равно не хватает.



- Конкуренция за рабочие места здесь остаётся низкой – 1-3 резюме на место при норме в 4-8. И, напротив, администраторы, курьеры, экономисты и операторы ПК активно выходят на рынок труда. Их сотни, а вакансий – десятки. Соответственно конкуренция достаточно высокая – от 11 до 23 резюме на место, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.

