Она требуется водителям, продавцам и бухгалтерам
Представители российской платформы HeadHunter выяснили, кто в Бурятии сегодня активнее всего ищет работу. Как выяснилось, водители – доля таких резюме составляет 6%.
Также в топе-10 – менеджеры по продажам (4% резюме), продавцы-консультанты, администраторы (3%), машинисты, бухгалтеры, курьеры, экономисты (по 3%), операторы call-центров и операторы ПК (1%).
Продавцы, менеджеры по продажам, водители, машинисты и сотрудники call-центров оказались в числе лидеров и по востребованности, и по числу желающих трудоустроиться. Однако их в регионе всё равно не хватает.
- Конкуренция за рабочие места здесь остаётся низкой – 1-3 резюме на место при норме в 4-8. И, напротив, администраторы, курьеры, экономисты и операторы ПК активно выходят на рынок труда. Их сотни, а вакансий – десятки. Соответственно конкуренция достаточно высокая – от 11 до 23 резюме на место, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.
Стало известно, кто в Бурятии активнее всех ищет работу
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