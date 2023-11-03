В Бурятии убрали две свалки, разросшиеся в лесу

Местные жители выбрасывали туда даже мебель
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства вместе с общественным инспектором Олегом Москвитиным ликвидировали две свалки, разросшиеся вблизи ДНТ.
- Общими усилиями мы убрали более 12 кубометров мусора на площади 1,2 га рядом с ДНТ «Багульник» и ДНТ «Сосновый бор». В основном мусор оставляют местные жители, они даже не задумываются, какой вред наносят окружающей среде. Чаще всего встречаются бытовые отходы: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумага и даже старая мебель. Хотим напомнить, что мусор разрешено выбрасывать только в специально отведённых местах, - обратился главный лесничий Заудинского лесничества Дмитрий Дрыгин.
Весь собранный мусор вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов посёлка Нижний Саянтуй.
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Местные жители выбрасывали туда даже мебель
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