В Бурятии убрали две свалки, разросшиеся в лесу









В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства вместе с общественным инспектором Олегом Москвитиным ликвидировали две свалки, разросшиеся вблизи ДНТ.- Общими усилиями мы убрали более 12 кубометров мусора на площади 1,2 га рядом с ДНТ «Багульник» и ДНТ «Сосновый бор». В основном мусор оставляют местные жители, они даже не задумываются, какой вред наносят окружающей среде. Чаще всего встречаются бытовые отходы: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумага и даже старая мебель. Хотим напомнить, что мусор разрешено выбрасывать только в специально отведённых местах, - обратился главный лесничий Заудинского лесничества Дмитрий Дрыгин.Весь собранный мусор вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов посёлка Нижний Саянтуй.