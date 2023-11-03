Соревнования проводились в рамках всероссийского проекта «Первая помощь»
31 октября в Бурятии прошёл финал регионального этапа всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи. В Улан-Удэ, на базе регионального центра единоборств «Патриот» собрались 120 участников, 24 команды со всей республики.
Региональный чемпионат проводился в три этапа:
− Этап «Тестирование. Основы оказания первой помощи»;
− Этап «Моделирование ситуации №1»;
− Этап «Моделирование ситуации №2».
По итогам конкурса первое место занял Заиграевский район. Вторыми стали представители Октябрьского района Улан-Удэ. На третьем – Кабанский район.
Как сообщает региональное отделение «Движения Первых», лучшая команда регионального чемпионата представит свой регион на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдёт в ноябре в городе Москва. Для участников, помимо соревнований, проведут серию мастер-классов и тренингов, а также будет организовано посещение международного выставки-форума «Россия». Общее планируемое количество участников чемпионата – 534 человека из 89 региональных команд.
В Бурятии состоялся чемпионат по первой помощи
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