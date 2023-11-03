Кладбище в прибрежном селе Бурятии завалили мусором

Местные жители опасаются, что скоро он примёрзнет к земле
Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались на горы отходов на местном кладбище. По их словам, контейнеры уже переполнены, а вокруг валяются венки и другой мусор.
- Скоро зима и всё замёрзнет. Неужели нельзя вывезти до наступления морозов? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева сообщила, что 1 ноября силами сотрудников СП в порядок привели детские игровые зоны, а на следующий день взялись за одну из контейнерных площадок. Кладбище расчистят чуть позже – по словам Тутаевой, сейчас «техника занята».
Местные жители опасаются, что скоро он примёрзнет к земле
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