Кладбище в прибрежном селе Бурятии завалили мусором





Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались на горы отходов на местном кладбище. По их словам, контейнеры уже переполнены, а вокруг валяются венки и другой мусор.- Скоро зима и всё замёрзнет. Неужели нельзя вывезти до наступления морозов? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».Глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева сообщила, что 1 ноября силами сотрудников СП в порядок привели детские игровые зоны, а на следующий день взялись за одну из контейнерных площадок. Кладбище расчистят чуть позже – по словам Тутаевой, сейчас «техника занята».