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В Бурятии росгвардейцы надели эвенкийские кафтаны и бурятские дэгэлы

В Бурятии росгвардейцы надели эвенкийские кафтаны и бурятские дэгэлы
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в патриотической акции

В преддверии Дня народного единства сотрудники и работники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району приняли участие в патриотической акции #МыВместе. Росгвардейцы надели национальную одежду: бурятские дэгэлы, русские костюмы и эвенкийские кафтаны.

- Идея народного единства – наша главная созидательная сила, особенно для молодого поколения. Этот праздник напоминает нам о важности таких понятий, как единство и сплоченность, ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть все препятствия. Именно поэтому наш коллектив сегодня надел национальные костюмы и показал, что мы все единое целое, - отметил начальник ОВО подполковник полиции Арсалан Балдоржиев.



Возле подножия Белой горы, а также возле стелы у села Багдарин росгвардейцы продемонстрировали флаг Бурятии. Они поздравили всех жителей с Днём народного единства, пожелали здоровья и благополучия.

Росгвардия

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