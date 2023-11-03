В Бурятии росгвардейцы надели эвенкийские кафтаны и бурятские дэгэлы













В преддверии Дня народного единства сотрудники и работники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району приняли участие в патриотической акции #МыВместе. Росгвардейцы надели национальную одежду: бурятские дэгэлы, русские костюмы и эвенкийские кафтаны.- Идея народного единства – наша главная созидательная сила, особенно для молодого поколения. Этот праздник напоминает нам о важности таких понятий, как единство и сплоченность, ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть все препятствия. Именно поэтому наш коллектив сегодня надел национальные костюмы и показал, что мы все единое целое, - отметил начальник ОВО подполковник полиции Арсалан Балдоржиев.Возле подножия Белой горы, а также возле стелы у села Багдарин росгвардейцы продемонстрировали флаг Бурятии. Они поздравили всех жителей с Днём народного единства, пожелали здоровья и благополучия.