По Кяхте проедет патриотический автопробег

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он состоится в День народного единства



4 ноября в Бурятии состоится автопробег «Сила истории в единении потомков» в честь празднования Дня народного единства. Волонтёрско-патриотическая акция пройдёт по историческим, памятным местам города Кяхта, по его знаменитым достопримечательностям, объектам историко-культурного наследия.



Участие в автопробеге примут кяхтинцы – члены семей участников специальной военной операции, а также все желающие. Акцию проведут с целью привлечения внимания к благородной миссии праздника и к изучению истории родного города и края.



- День народного единства – российский праздник, призывающий людей не только вспомнить важнейшие исторические события, повлиявшие на ход истории, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения и единения, - заявили в администрации МО «Кяхтинский район».



Возрастное ограничение: 0+.

