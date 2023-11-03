Он состоится в День народного единства
4 ноября в Бурятии состоится автопробег «Сила истории в единении потомков» в честь празднования Дня народного единства. Волонтёрско-патриотическая акция пройдёт по историческим, памятным местам города Кяхта, по его знаменитым достопримечательностям, объектам историко-культурного наследия.
Участие в автопробеге примут кяхтинцы – члены семей участников специальной военной операции, а также все желающие. Акцию проведут с целью привлечения внимания к благородной миссии праздника и к изучению истории родного города и края.
- День народного единства – российский праздник, призывающий людей не только вспомнить важнейшие исторические события, повлиявшие на ход истории, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения и единения, - заявили в администрации МО «Кяхтинский район».
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По Кяхте проедет патриотический автопробег
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