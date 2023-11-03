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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД спасли подростка с травмой головы

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД спасли подростка с травмой головы
Общество, 
Они оперативно доставили его в больницу

Вечером 27 октября в Улан-Удэ к экипажу ДПС, работавшему на улице Борсоева, обратился за помощью мужчина. Он пояснил, что в салоне автомобиля лежит его 15-летний сын, которому нужна экстренная медицинская помощь.

Юноша получил тяжёлую травму головы, упав с дивана. Не дожидаясь скорую, родители решили увезти сына в больницу сами.

Поскольку дороги города в час пик были сильно загружены, отец ребёнка и обратился к экипажу ДПС.

- Сообщив о данном факте в дежурную часть, инспекторы приняли решение доставить мальчика в больницу на служебном автомобиле. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, они в кратчайшие сроки добрались до медучреждения. Там подростку была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Родители мальчика выразили благодарность автоинспекторам.

- Сын пожаловался на головную боль, упав с дивана. Мы стали звонить в скорую, её долго пришлось ждать, и мы поехали сами. В дороге была ужасная пробка. Тогда мы подъехали к сотрудникам ДПС попросили о помощи. Прибежали сотрудники, очень оперативно среагировали и увезли на дежурной машине прямо до больницы, за что мы очень благодарны! - поблагодарила полицейских мама подростка.
ГИБДД травмы

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