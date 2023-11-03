Улан-удэнцев предупредили о пенсионерке, «разводящей» людей на дорогие продукты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина просит случайных прохожих купить ей еду



Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали о женщине, которая, по словам неизвестного автора, «разводит» на продукты жителей бурятской столицы. Недавно жертвой пенсионерки стала одна из наших землячек, а о произошедшем написала в соцсетях её дочь. Дело было в микрорайоне Загорск.



- Женщина попросила маму купить ей продукты – якобы до пенсии далеко, а денег уже нет. Эта бедная «бабушка» берёт самые дорогие продукты. И, как выяснилось, моя мама – не первая её жертва, хотя она тоже пенсионерка и получает немного. За день может развести так не одного человека, – говорится в публикации.



В комментариях под записью участники сообщества отметили, что «каждый крутится как может» и предположили, что если человек что-то просит, значит, нуждается.



- Ей постоянно помощь нужна, поэтому постоянно и попрошайничает. А купить или нет – ваше дело, вас никто не заставляет, – высказалась одна из посетительниц паблика.

