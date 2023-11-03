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В Улан-Удэ подкорректировали расписание автобуса № 26

В Улан-Удэ подкорректировали расписание автобуса № 26
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На нём скоро появится ещё один утренний рейс

По просьбе жителей бурятской столицы в МУП «Городские маршруты» изменили график движения автобусов № 26 в будни. Уже со следующей недели они будут отправляться с остановки «Пожарная часть» в 7:00.


В остальные дни расписание останется прежним. С июля 26-ой маршрут начал ходить до кладбища «Южное». Поездки туда сделали регулярными. 
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