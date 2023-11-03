В Бурятии ищут «Земли для туризма»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике определяют точки туристического притяжения



Бурятия включилась в пилотный всероссийский проект «Земля для туризма», направленный на определение точек туристического притяжения. Это является предметом соглашения о взаимодействии правительства республики и федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



Суть программы «Земля для туризма» заключается в запуске единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Она позволит сформировать всероссийскую базу данных о туристических объектах и расположенных в непосредственной близости к ним земельных участках и территориях.



– Сервис «Земля для туризма» – это масштабный и универсальный подход к развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности регионов, что в результате приводит к росту экономики нашей страны, – рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.



Бурятия подключилась в проект «Земля для туризма» в этом году. В настоящее время идёт подбор свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и последующее размещение собранных сведений на публичной кадастровой карте.



На сегодня на публичной кадастровой карте размещено три земельных участка Бурятии общей площадью 38,9 гектаров в Кабанском районе (с. Выдрино) и в Иволгинском районе (на территории автотуристского кластера «Байкальский»). Поиском и анализом туристического потенциала подходящих территорий в Бурятии занимается оперативный штаб, в который ходят представители органов местного самоуправления, правительства республики и регионального управления Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



