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В Бурятии ищут «Земли для туризма»

В Бурятии ищут «Земли для туризма»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В республике определяют точки туристического притяжения

Бурятия включилась в пилотный всероссийский проект «Земля для туризма», направленный на определение точек туристического притяжения. Это является предметом соглашения о взаимодействии правительства республики и федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Суть программы «Земля для туризма» заключается в запуске единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Она позволит сформировать всероссийскую базу данных о туристических объектах и расположенных в непосредственной близости к ним земельных участках и территориях.

– Сервис «Земля для туризма» – это масштабный и универсальный подход к развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности регионов, что в результате приводит к росту экономики нашей страны, – рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Бурятия подключилась в проект «Земля для туризма» в этом году. В настоящее время идёт подбор свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и последующее размещение собранных сведений на публичной кадастровой карте.

На сегодня на публичной кадастровой карте размещено три земельных участка Бурятии общей площадью 38,9 гектаров в Кабанском районе (с. Выдрино) и в Иволгинском районе (на территории автотуристского кластера «Байкальский»). Поиском и анализом туристического потенциала подходящих территорий в Бурятии занимается оперативный штаб, в который ходят представители органов местного самоуправления, правительства республики и регионального управления Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия туризм картография кадастровые работы

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