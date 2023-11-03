В Бурятии беспризорные собаки давят домашних птиц



Жителей Кабанского района Бурятии всерьёз обеспокоила ситуация с безнадзорными животными. Их становится больше, и сельчане винят в этом людей, которые выбрасывают на улицу своих питомцев.



- Расплодят в сёлах щенков, а потом выбрасывают их. Они вырастают и бегают целыми стаями. Либо хозяева наплодят из жалости. Собаки начали давить домашних птиц, а потом и на ребёнка нападут, – заявили местные в группе «Кабанск-инфо. 24/7».



Они поинтересовались, будут ли власти принимать какие-то меры. В управлении сельского хозяйства райадминистрации сообщили, что субвенцию, которую выделили муниципальному образованию на поимку беспризорных животных, уже использовали. Отлов продолжится после того, как правительство РБ вновь направит на это средства. А при нарушении правил содержания собак людям посоветовали обращаться в администрацию своего сельского поселения либо в МВД.



