До -14 похолодает в Бурятии

Большинство районов осадки обойдут стороной







В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4. Ветер восточный, 6-11 м/с.

В пятницу, 3 ноября, в Бурятии будет холодно и преимущественно без осадков. Лишь на юге обещают небольшой снег. Днём по республике – от -4 до +1, а местами – от -9 до -14 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.