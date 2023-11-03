Большинство районов осадки обойдут стороной
В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4. Ветер восточный, 6-11 м/с.
|
03 ноября
02 ноября
06:00
Популярное
|
До -14 похолодает в Бурятии
Общество, Фото:
Большинство районов осадки обойдут стороной
В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4. Ветер восточный, 6-11 м/с.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участие примут студенты вузов и ссузов республики
Победитель получил сертификат и диплом
Также здесь стартует первенство среди спортсменов 12-17 лет
Их ликвидировали в двух населённых пунктах
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому
Городу подарена копия колокола, отлитого 125 лет назад
Стартовал приём заявок на конкурс застройщиков
Её обсудили на сессии в Байкальске
Сельчане заявили, что врач не приезжает к ним после вызова на дом
Однако работы могут завершить до конца этого года
Только треть горожан ставят работу на первое место
Юбиляра поблагодарили за труд в годы войны и послевоенное время
Дома подключили к централизованным сетям теплоснабжения
Крапивницу встретили в Бичурском районе
В зону транспортной безопасности «проникло» неустановленное лицо
|