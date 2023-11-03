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До -14 похолодает в Бурятии

До -14 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Большинство районов осадки обойдут стороной

В пятницу, 3 ноября, в Бурятии будет холодно и преимущественно без осадков. Лишь на юге обещают небольшой снег. Днём по республике – от -4 до +1, а местами – от -9 до -14 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -2 до -4. Ветер восточный, 6-11 м/с. 
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