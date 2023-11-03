В Железнодорожном районе пройдут мероприятия в честь Дня правовой помощи детям
20 ноября пройдёт всероссийский День правовой помощи детям. К этой дате в Бурятии подготовлен план по правовому просвещению подрастающего поколения. Так, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будут организованы следующие мероприятия:
10 ноября управление министерства юстиции России по Бурятии проведёт круглый стол в коррекционной школе-интернате №62 на тему «Проблемы реализации, обеспечения и защиты прав детей с нарушениями зрения» (6+). Будет организовано оказание юридической консультации.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина встретится с несовершеннолетними, содержащимися в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Бурятия.
Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ проведёт приём граждан в администрации Железнодорожного района.
4 ноября в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», состоится круглый стол «Право ребёнка жить и воспитываться в семье» (18+). Также здесь будет организован подбор кандидатов, желающих принять в свою семью ребёнка. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
В Улан-Удэ юридически просветят подрастающее поколение
Общество, Фото:
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