В Бурятии обнаружили смертельно опасное мясо

Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук







Человек рискует подхватить паразитов после употребления плохо обработанного мяса заражённых диких животных (в том числе – кабанов) и даже от домашних свиней. С начала года трихинеллёз в республике выявили у двух убитых медведей. Их уничтожили.



Всего с начала года специалисты осмотрели 87 туш диких животных (помимо косолапых, это кабаны, лоси и изюбри), а также домашних – 11 441 говяжью тушу, 608 – свиных, 2151 конскую и 4633 бараньих. Мясо проверяют в специальных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. В Улан-Удэ их пять – по одной при каждом городском рынке.



При осмотре животноводческой продукции выявили 50 случаев заболеваний, включая 35 паразитарных: эхинококкоз и финноз КРС, параскаридоз лошадей и цистицеркоз овец и др. Ещё в 15 случаях обнаружили болезни незаразной этиологии – к примеру, переломы.



27 туш направили на обезвреживание – у каких-то был посторонний запах, другие просто потеряли товарный вид. Их переработали или использовали в личных подсобных хозяйствах. А 29 пришлось обезвредить из-за фасциолеза, аспирации, загара, абсцессов печени, цистицеркоза и параскаридоза.







Чтобы избежать инфицирования, в управлении ветеринарии Бурятии советуют не покупать свинину и мясо диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли. Брать его можно только на рынках, в магазинах, в мясных лавках и на ярмарках.



- Только так можно быть уверенными в качестве и безопасности продукции и предотвратить возможные заболевания и проблемы со здоровьем, – подчеркнули в ведомстве.

В Бурятии нашли медвежатину с трихинеллёзом. Это опасное паразитарное заболевание, при котором опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может привести к поражению внутренних органов и центральной нервной системы. Есть и вероятность летального исхода. Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней.