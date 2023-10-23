23 октября

22 октября

Популярное

В Бурятии обнаружили смертельно опасное мясо

В Бурятии обнаружили смертельно опасное мясо
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук

В Бурятии нашли медвежатину с трихинеллёзом. Это опасное паразитарное заболевание, при котором опухает лицо, появляются сыпь и лихорадка и начинается расстройство ЖКТ. Тяжёлое течение недуга может привести к поражению внутренних органов и центральной нервной системы. Есть и вероятность летального исхода. Первые признаки, как правило, появляются через 10-20 дней.

Человек рискует подхватить паразитов после употребления плохо обработанного мяса заражённых диких животных (в том числе – кабанов) и даже от домашних свиней. С начала года трихинеллёз в республике выявили у двух убитых медведей. Их уничтожили.

Всего с начала года специалисты осмотрели 87 туш диких животных (помимо косолапых, это кабаны, лоси и изюбри), а также домашних – 11 441 говяжью тушу, 608 – свиных, 2151 конскую и 4633 бараньих. Мясо проверяют в специальных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. В Улан-Удэ их пять – по одной при каждом городском рынке.

При осмотре животноводческой продукции выявили 50 случаев заболеваний, включая 35 паразитарных: эхинококкоз и финноз КРС, параскаридоз лошадей и цистицеркоз овец и др. Ещё в 15 случаях обнаружили болезни незаразной этиологии – к примеру, переломы.

27 туш направили на обезвреживание – у каких-то был посторонний запах, другие просто потеряли товарный вид. Их переработали или использовали в личных подсобных хозяйствах. А 29 пришлось обезвредить из-за фасциолеза, аспирации, загара, абсцессов печени, цистицеркоза и параскаридоза.

Чтобы избежать инфицирования, в управлении ветеринарии Бурятии советуют не покупать свинину и мясо диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли. Брать его можно только на рынках, в магазинах, в мясных лавках и на ярмарках.

- Только так можно быть уверенными в качестве и безопасности продукции и предотвратить возможные заболевания и проблемы со здоровьем, – подчеркнули в ведомстве.
мясо скот животные болезнь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
В Улан-Баторе чествовали столетнего ветерана Халхин-Гола
Общество, 23.10.2023
Единственного оставшегося в живых участник боёв пригласили на концерт артистов Бурятии
В центре Улан-Удэ построят школу на 760 мест в рамках масштабного проекта
В центре Улан-Удэ построят школу на 760 мест в рамках масштабного проекта
Общество, 23.10.2023
Сейчас определяется площадка, на которой будет возведён объект
В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации
В Улан-Удэ трудные подростки сходили в дом научной коллаборации
Общество, 23.10.2023
Дети конструировали модели с помощью 3D-ручек
В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн
В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн
Общество, 23.10.2023
Их установят сразу на нескольких городских улицах

В Бурятии выйдут на ковёр борцы-ветераны
В Бурятии выйдут на ковёр борцы-ветераны
Общество, 23.10.2023
Медали разыграют в пяти возрастных дивизионах
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
В Улан-Удэ турнир памяти Юрия Власко соберёт 150 борцов
Общество, 23.10.2023
Турнир памяти убитого на Байкале двукратного победителя первенств Европы пройдёт в третий раз
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Водолазы Росгвардии потренировались на Байкале
Общество, 23.10.2023
 Завершился учебно-методический сбор Сибирского округа войск национальной гвардии России
В Бурятии переделали «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
В Бурятии переделали «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
Общество, 23.10.2023
Зампред правительства назвал новую зону отдыха «популярной»
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
В Улан-Удэ прокуратура проведёт приём автомобилистов, увязших в гудроне
Общество, 23.10.2023
Дорожные рабочие не установили ограждения и не выставили знаки
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
На севере Бурятии потребовали приструнить таксистов
Общество, 23.10.2023
Местные жители заявили, что они паркуются как попало

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^