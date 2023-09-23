Улан-удэнец получил условный срок за истязания жены и детей

Мужчина избивал своих детей за мелкие провинности
В Улан-Удэ суд вынес приговор 48-летнему мужчине.
Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в Улан-Удэ с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. С июня 2021 по август 2022 года он, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности систематически наносил детям побои, а также применял к ним иное физическое и психическое насилие. Таким же истязаниям с его стороны подвергалась супруга.
Горожанин признан виновным в истязании, совершённом в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии и материальной или иной зависимости от виновного; неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённом с жестоким обращением; вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
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