22 сентября

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Для Бурятии придумывают оригинальный маскот

Для Бурятии придумывают оригинальный маскот
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проходит конкурс маскотов «Шэнэ шарай»

В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс маскотов «Шэнэ шарай / Новый облик». Участникам предлагается придумать эскиз оригинального маскота для республики, как бренда. Созданный герой должен ассоциироваться с Бурятией. Также у маскота может быть своя история, характер, имя и т.д.

Формат конкурсной работы неограничен и может быть исполнен в любом жанре: традиционный рисунок, диджитал-арт, мультипликация, декоративно-прикладное искусство, скульптура и т.д. К работе должно быть приложено текстовое описание персонажа, его история, придуманная автором. От одного участника на конкурс принимается не более двух работ. Заявки принимаются по 15 октября на электронную почту: [email protected] с пометкой «На конкурс».

Объявление итогов конкурса и награждение победителей пройдёт в рамках фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ». Лучшие творческие работы будут использованы для изготовления брендированной продукции. Все авторы конкурсных работ получат сертификаты участников. Победителями конкурса станут по одному конкурсанту в трёх возрастных группах: «До 12 лет», «13-17 лет», «От 18 лет». Они получат приз и диплом победителя, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс маскот библиотека

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