В Бурятии прошло первенство республики по хоккею

Общество, Фото: пресс-служба ледовой арены «IceМетр»

Первые места заняли команды из Улан-Удэ



15 сентября в Улан-Удэ завершилось первенство по хоккею с шайбой Республики Бурятия среди юниоров. Соревнования проходили в течение четырёх дней, сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».



Места в группах распределились следующим образом:



Старшая группа

1 место - ХК «Титан 09» (г. Улан-Удэ)

2 место - ХК «Титан 08» (г. Улан-Удэ)

3 место - ХК «Титан 07» (г. Улан-Удэ)

4 место - ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск)

5 место - ХК «Сарма» (с. Кабанск)



Средняя группа

1 место - ХК «Титан 10» (г. Улан-Удэ)

2 место - ХК «IceБарс» (г. Улан-Удэ)

3 место - ХК «Лидер» (г. Байкальск)

4 место - ХК «Титан 11» (г. Улан-Удэ)

5 место - ХК «Сарма» (с. Кабанск)

6 место - ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск)



