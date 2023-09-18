Первые места заняли команды из Улан-Удэ
15 сентября в Улан-Удэ завершилось первенство по хоккею с шайбой Республики Бурятия среди юниоров. Соревнования проходили в течение четырёх дней, сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».
Места в группах распределились следующим образом:
Старшая группа
1 место - ХК «Титан 09» (г. Улан-Удэ)
2 место - ХК «Титан 08» (г. Улан-Удэ)
3 место - ХК «Титан 07» (г. Улан-Удэ)
4 место - ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск)
5 место - ХК «Сарма» (с. Кабанск)
Средняя группа
1 место - ХК «Титан 10» (г. Улан-Удэ)
2 место - ХК «IceБарс» (г. Улан-Удэ)
3 место - ХК «Лидер» (г. Байкальск)
4 место - ХК «Титан 11» (г. Улан-Удэ)
5 место - ХК «Сарма» (с. Кабанск)
6 место - ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск)
В Бурятии прошло первенство республики по хоккею
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