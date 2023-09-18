Спортсмен республики стал вице-чемпионом соревнований
18 сентября в Уфе завершился международный турнир по самбо «Гран-при» на призы главы Башкортостана. За медали боролись 168 спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
Бурятский самбист Алдар Намсараев стал вице-чемпионом турнира в боевом самбо в весовой категории 58 кг. В финале спортсмен провёл зрелищный и бескомпромиссный бой с Ай-Херелом Хертеком, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Напомним, что мероприятие стало вторым из четырёх спортивных форумов в России для определения лучших самбистов межсезонья.
Самбист Бурятии выиграл награду международного турнира
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