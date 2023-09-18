18 сентября

17 сентября

Популярное

«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек

«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Они собирают на своих огородах необычный урожай

В последние дни паблик «Аноним 03» во «ВКонтакте» буквально заполнили фото с картофелинами в виде сердечек. Уборка картошки в Бурятии сейчас в разгаре, и в процессе многие жители республики находят на своих огородах клубни необычной формы, а снимками с ними делятся в соцсетях.







Фотографии собирают сотни «лайков». Интернет-пользователи пишут, что это картошка, выращенная «с любовью». Впрочем, некоторые нашли объяснение «сердечному» урожаю – такие картофелины частенько встречаются среди сорта «гранат». 






картофель соцсети фотография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии посоветовали не покупать сморщенные орехи
Жителям Бурятии посоветовали не покупать сморщенные орехи
Общество, 18.09.2023
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать дикоросы
Жители севера Бурятии пожаловались на ночное благоустройство
Жители севера Бурятии пожаловались на ночное благоустройство
Общество, 18.09.2023
Детскую площадку в Северобайкальске обустраивают после захода солнца

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в брейн-ринг
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в брейн-ринг
Общество, 18.09.2023
Темой стало творчество Льва Толстого
«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек
«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек
Общество, 18.09.2023
Они собирают на своих огородах необычный урожай

В Улан-Удэ родители чаще всего отдают детей-младшеклассников на танцы и плавание
В Улан-Удэ родители чаще всего отдают детей-младшеклассников на танцы и плавание
Общество, 18.09.2023
А ученики старших классов предпочитают иностранные языки
В лесах вокруг Улан-Удэ насобирали более 300 кубов мусора
В лесах вокруг Улан-Удэ насобирали более 300 кубов мусора
Общество, 18.09.2023
Любителям сорить там грозят солидные штрафы
Лидер российских буддистов рассказал о пролетевшем над аршаном НЛО в виде ангара
Лидер российских буддистов рассказал о пролетевшем над аршаном НЛО в виде ангара
Общество, 18.09.2023
Хамбо лама заявил, что он был размером с трёхэтажный дом

В Улан-Удэ суд обязал привести в порядок детскую площадку
В Улан-Удэ суд обязал привести в порядок детскую площадку
Общество, 18.09.2023
Прокуратура контролирует устранение нарушений  
Экоактивисты из Бурятии показали постапокалиптический Байкал
Экоактивисты из Бурятии показали постапокалиптический Байкал
Общество, 18.09.2023
В республике сняли пугающий фильм о затерянном среди мусора озере
В Улан–Удэ стартовал социокультурный проект «САЙНУУ!»
В Улан–Удэ стартовал социокультурный проект «САЙНУУ!»
Общество, 18.09.2023
Горожане записали для аудиогида истории о столице Бурятии
Аэропорт «Байкал» стал запасным для рейсов в Читу
Аэропорт «Байкал» стал запасным для рейсов в Читу
Общество, 18.09.2023
В Улан-Удэ приземлились два самолёта
Селенга в столице Бурятии опять начала подниматься
Селенга в столице Бурятии опять начала подниматься
Общество, 18.09.2023
За сутки она прибавилась на три сантиметра
Житель Бурятии погиб на СВО, спасая сослуживца
Житель Бурятии погиб на СВО, спасая сослуживца
Общество, 18.09.2023
Анатолий Калмыков закрыл его собой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^