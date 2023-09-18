«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек





















Фотографии собирают сотни «лайков». Интернет-пользователи пишут, что это картошка, выращенная «с любовью». Впрочем, некоторые нашли объяснение «сердечному» урожаю – такие картофелины частенько встречаются среди сорта «гранат».



























В последние дни паблик «Аноним 03» во «ВКонтакте» буквально заполнили фото с картофелинами в виде сердечек. Уборка картошки в Бурятии сейчас в разгаре, и в процессе многие жители республики находят на своих огородах клубни необычной формы, а снимками с ними делятся в соцсетях.