«Выращена с любовью»: Жители Бурятии выкапывают картошку в виде сердечек

Они собирают на своих огородах необычный урожай
В последние дни паблик «Аноним 03» во «ВКонтакте» буквально заполнили фото с картофелинами в виде сердечек. Уборка картошки в Бурятии сейчас в разгаре, и в процессе многие жители республики находят на своих огородах клубни необычной формы, а снимками с ними делятся в соцсетях.
Фотографии собирают сотни «лайков». Интернет-пользователи пишут, что это картошка, выращенная «с любовью». Впрочем, некоторые нашли объяснение «сердечному» урожаю – такие картофелины частенько встречаются среди сорта «гранат».
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать дикоросы
Детскую площадку в Северобайкальске обустраивают после захода солнца
Темой стало творчество Льва Толстого
Они собирают на своих огородах необычный урожай
А ученики старших классов предпочитают иностранные языки
Она будет ранняя и холодная. Без шуток
Любителям сорить там грозят солидные штрафы
Хамбо лама заявил, что он был размером с трёхэтажный дом
Прокуратура контролирует устранение нарушений
В республике сняли пугающий фильм о затерянном среди мусора озере
Горожане записали для аудиогида истории о столице Бурятии
В Улан-Удэ приземлились два самолёта
Иск подала прокуратура
За сутки она прибавилась на три сантиметра
Анатолий Калмыков закрыл его собой