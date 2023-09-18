Анатолий Калмыков закрыл его собой
В понедельник, 18 сентября, в Еравнинском районе Бурятии проводят в последний путь 25-летнего Анатолия Калмыкова, чья жизнь оборвалась 3 июля на специальной военной операции. Он погиб, спасая сослуживца – боец полностью закрыл его собой, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».
Прощание с нашим земляком пройдёт в селе Сосново-Озёрское.
Анатолий родился в райцентре 21 марта 1998 года. В 2016-ом окончил местную среднюю школу № 1, а затем поступил в Бурятскую государственную сельхозакадемию. В 2017-ом ушёл в армию. Служил в ВДВ в соседней Чите.
После «срочки» работал инструктором по физической культуре. Калмыков являлся членом сборной района по футболу, хоккею с мячом и конькобежному спорту. Был многократным чемпионом региональных турниров по футболу и серебряным призёром республиканских летних сельских спортивных игр.
У погибшего бойца остались мать, отец, супруга, двое сыновей и брат.
Житель Бурятии погиб на СВО, спасая сослуживца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки она прибавилась на три сантиметра
Анатолий Калмыков закрыл его собой
А те, кто запланировал его, хотят поездить по России или махнуть за границу
Днём местами по республике кратковременные дожди
Торжественный хурал пройдёт только с участием лам, после этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец
В последней игре он сыграл вничью с чемпионом
Обвиняемая полностью признала вину
Шаманы помолились за благополучное прохождение зимнего периода, прося покровительство для населения
Возбуждено уголовное дело о краже
В акции «Вода России» участвовали российские звёзды Юлия Михалкова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В суде отметили, что мотокультиватор приравнивается к механическому транспортному средству
Утром при прояснении туманы
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж со Всероссийского дня бега
Помимо ярмарки, обещают культурную программу
Болельщики расстроены