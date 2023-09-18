Житель Бурятии погиб на СВО, спасая сослуживца

Анатолий Калмыков закрыл его собой



В понедельник, 18 сентября, в Еравнинском районе Бурятии проводят в последний путь 25-летнего Анатолия Калмыкова, чья жизнь оборвалась 3 июля на специальной военной операции. Он погиб, спасая сослуживца – боец полностью закрыл его собой, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».



Прощание с нашим земляком пройдёт в селе Сосново-Озёрское.



Анатолий родился в райцентре 21 марта 1998 года. В 2016-ом окончил местную среднюю школу № 1, а затем поступил в Бурятскую государственную сельхозакадемию. В 2017-ом ушёл в армию. Служил в ВДВ в соседней Чите.



После «срочки» работал инструктором по физической культуре. Калмыков являлся членом сборной района по футболу, хоккею с мячом и конькобежному спорту. Был многократным чемпионом региональных турниров по футболу и серебряным призёром республиканских летних сельских спортивных игр.



У погибшего бойца остались мать, отец, супруга, двое сыновей и брат.