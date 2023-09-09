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В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов

В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов
Общество,  Фото:www.bsu.ru
Анатолия Степановича не стало на72-м году жизни

8 сентября 2023 года после продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран педагогического труда, профессор кафедры немецкого и французского языков Бурятского государственного университета имени Банзарова Анатолий Степанович Карпов.

Анатолий Степанович родился в посёлке Чойрон (Монголия) в 1952 году.  В 1974 г. закончил факультет иностранных языков БГПИ им. Д. Банзарова. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие умений педагогического общения у будущих учителей иностранного языка в процессе само- и взаимообучения» в МГПИ (Москва).

С 1974 г. он начал работать в БГПИ им. Д. Банзарова, где в разные годы занимал должности преподавателя, заведующего кафедрой немецкого языка, декана факультета иностранных языков, проректора по международному сотрудничеству, директора Центра евразийского сотрудничества, профессора кафедры немецкого и французского языков. С сентября 2017 г. вышел на заслуженный отдых.

Анатолий Степанович Карпов внёс большой вклад в развитие международного сотрудничества Бурятского государственного университета с ведущими научно-образовательными центрами Германии и Австрии. Как волевой и энергичный человек, обладавший тонким чувством юмора, Анатолий Степанович являлся интеллектуальной опорой кафедры немецкого языка, консультантом по широкому кругу вопросов, участником важнейших переговоров с партнёрами из немецкоязычных стран, вспоминают о нём коллеги.

Именно благодаря его усилиям в республике Бурятия получили развитие программы международного обмена и академической мобильности преподавателей, студентов, учителей и школьников. Анатолий Степанович стоял у истоков создания Межрегиональной ассоциации учителей немецкого языка Международного союза учителей немецкого языка (IDV), в которой являлся Почётным членом Президиума и руководил республиканским отделением.

За многолетний педагогический труд Анатолий Степанович был удостоен высоких наград: Отличник народного просвещения РСФСР (1995), Заслуженный работник культуры Республики Бурятия (2002), Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2006), ведомственная награда Российского футбольного союза «За заслуги в развитии отечественного футбола» (2015), медаль Министерства образования и науки РБ «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» (2022) и др.

Имя Анатолия Степановича Карпова уже многие десятилетия известно далеко за пределами Российской Федерации. В 1991 г. он был награждён Золотой медалью им. И. Г. Гердера Общества германо-советской дружбы, а в 2012 г. стал Кавалером ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

- Руководство университета, коллектив преподавателей и студентов выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой! Светлая память об Анатолии Степановиче навсегда останется в наших сердцах! – сообщается на сайте БГУ.

Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в ритуальном зале по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 1а. Поминальный обед начнётся в 14:30 в столовой БГУ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а.





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