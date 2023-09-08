В Бурятии простятся с погибшим на СВО 41-летним мобилизованным



В субботу, 9 сентября, в Кяхте проводят в последний путь 41-летнего гвардии сержанта Евгения Головченко, который погиб 30 августа на специальной военной операции. Траурная церемония начнётся у районного спорткомплекса (РСК) «Олимп», сообщили в группе «Кяхта-инфо24/7».



Евгений Сергеевич родился в райцентре 1 октября 1981 года. Он был четвёртым ребёнком в семье. Учился в Хоронхойской средней школе, а после девятого класса поступил в местное ПТУ-18, выбрав специальность «Плотник широкого профиля».



В 1999-ом Головченко ушёл в армию. Служил он в Гусиноозёрске. Будучи срочником, был командирован в Чечню.



Последние годы работал в одном из ООО. В сентябре 2022-го наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.



Евгений был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, общительным и дружелюбным человеком. У него осталась любящая семья – мама, братья и сёстры.