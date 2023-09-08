В Забайкалье сократилась летняя популяция дзеренов

Общество, Фото: Даурский заповедник

В заповеднике «Даурский» пересчитали местных антилоп



В первых числах сентября в Забайкальском крае проведён учёт дзерена в Даурском заповеднике, окружающей его охранной зоне, в заказнике федерального значения «Долина дзеренов» и близлежащих общедоступных охотничьих угодьях. Было насчитано примерно 4,5 тысячи голов этого копытного.



В течение трёх дней семь групп инспекторов заповедника проводили подсчёт местной популяции дзерена по квартальной сетке, которая делит всю подотчётную территорию на сектора учёта. Считают антилоп этим методом дважды в год: в начале лета – после ухода зимних мигрантов и ранней осенью, когда местная группировка подрастила молодую поросль и собралась в стада, но ещё не пришли мигрирующие монгольские скопления.



Кроме этого, но уже другим методом дзеренов в последние два года считали в феврале – в период отсутствия перемещений у дзеренов-мигрантов, что позволяет оценить общее количество антилоп, как местных, так и пришлых, во всей занятой ими степной зоне Забайкальского края. Зимний учёт также охватывает Даурский заповедник с двумя подконтрольными заказниками. Такая ежегодная детальная «инвентаризация», а также серии иных исследовательских работ, в том числе на территории Монголии, позволяют уже около 30 лет отслеживать состояние всей популяции дзерена, живущей одновременно в Монголии и России, отмечать как негативные, так и позитивные изменения, искать их зависимость от различных причин.



Проведённый только что учёт подтвердил тревожную тенденцию. Несмотря на рост численности дзеренов, приходящих в Забайкальский край на зимовку, летняя группировка, в основе которой много поколений дзеренов, родившихся в Забайкалье, в последние три года быстро сокращается. Она вернулась к уровню 2018 года – времени до массовых зимних миграций из Монголии, во время которых на год-два оставалась часть дзеренов для восстановления сил. Это сокращение могло быть большим, но несколько крупных стад весной на территории региона удержал опасный для переправы полноводный Онон. Если брать не все летние группировки дзеренов в крае, а только те, которые живут на подконтрольных заповеднику территориях, то в конце лета 2018 года жило 12,5 тысяч против сегодняшних 4,5 тысяч особей. Падение почти трёхкратное.



- Новости в этом для нас нет, мы ожидали уменьшения численности. Так проявляется влияние климатических изменений, известных для региона. В частности, с 2020 года происходит не просто некомфортное, а опасное для дзерена повышение влажности почвы вслед за повышением годовой суммы осадков. Дзерены не любят переувлажнённую почву, размокшие солончаки и полноводные реки. Они перестали телиться на дне озера Барун-Торей и переместились на возвышенности за год-два до появления воды в озере. Массовый уход на юг – более масштабное проявление влияния увеличивающегося количества осадков. Понаблюдаем – прямых наблюдений за пространственным перераспределением дзерена в начавшийся климатический период ещё никто не проводил, - заявили в пресс-центре заповедника.



Также в заповеднике сообщили, что ответить на вопрос, останется ли к началу следующей засушливой фазы хоть сколько-то дзеренов в Забайкальском крае сегодня нельзя. Однако точно известно, что среди климатических и иных причин есть одна не менее важная – отсутствие прямого преследование со стороны человека. Дзерен, как и другие копытные, очень быстро определяет безопасные зоны, зоны с повышенным беспокойством и зоны интенсивного преследования. Предстоит также отследить, какое дополнительное влияние окажет глобальное потепление, столь стремительно вмешивающееся во многие природные процессы. Кому, как не номадному дзерену, регулирующему комфортность своего существования дальними перемещениями, отреагировать и на глобальное потепление.



Необходимо отметить и тот факт, что в последние годы область распространения не только приходящих на зимовку, но и живущих летом дзеренов вышла далеко за пределы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Дзерены заселили многие районы Забайкальского края. Летом, чаще по одиночке или небольшими группами, их можно встретить в примыкающих к ООПТ, подконтрольных Даурскому заповеднику, степях Акшинского, Дульдургинского, Агинского, Могойтуйского, Оловяннинского, Борзинского, Забайкальского, Краснокаменского районов. Расселение дзерена далеко за пределы ООПТ свидетельствует и о многолетних совместных природоохранных мерах, предпринятых после первой миграции в 2001 году инспекцией заповедника, охотнадзором и полицией.



Попутно в ходе подсчёта антилоп подмечали и других диких животных. К примеру, на одном из участков встретили 17 дроф. Восточный подвид дрофы – краснокнижный. Он занесён в федеральную и региональную Красные книги.



