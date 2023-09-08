В шорт-лист Байкальского питчинга кинопроектов вошёл фильм из Бурятии

Победителей назовут 21 сентября



Приём заявок на Байкальский питчинг кинопроектов, проходивший с 7 июля по 31 августа, завершён. Организаторы получили более 80 заявок из разных городов России и стран зарубежья.



Отборочная комиссия включила в шорт-лист питчинга 10 киноработ. В документальном кино – проекты иркутян Анастасии Емельяновой, Маргариты Стельмашонок, Сократа Бардаханова, Анастасии Приймачок и Марии Филичевой. В игровом кино – киноработы Батора Доржиева (Гусиноозёрск), Татьяны Михайлик (Иркутск), Андрея Юдина (Иркутск), Дмитрия Огородникова (Пермь) и Ивана Меркульева (Иркутск).



Защита проектов будет проходить 20 сентября в доме кино в Иркутске в рамках XXII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина.



В состав экспертного жюри питчинга входят:

- Дмитрий Якунин (г. Москва), продюсер, исполнительный директор молодёжного центра союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт»;

- Алексей Сашин (г. Москва), сценарист, продюсер, актёр, кинорежиссёр;

- Павел Сарычев (г. Москва), продюсер, актёр¸ генеральный директор кинокомпании «Блэк бокс продакшн»;

- Наталья Клибанова (г. Москва), продюсер, актриса, главный продюсер «Амедиа Продакшн»;

- Ольга Бельская (г. Иркутск), режиссёр-документалист, журналист, педагог, председатель общероссийской общественной организации Иркутского отделения союза кинематографистов Российской Федерации;

- Юрий Яшников (г. Иркутск), режиссёр, продюсер, руководитель АНО «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая», член союза кинематографистов России.



Лауреаты будут объявлены 21 сентября на торжественном открытии кинофестиваля в доме молодёжи. Победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей. Также впервые в этом году утверждён специальный приз имени Леонида Гайдая в размере 100 тысяч рублей в виде сертификата на техническое сопровождение проекта. Об этом сообщает портал «Культура 38».

