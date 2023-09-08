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В шорт-лист Байкальского питчинга кинопроектов вошёл фильм из Бурятии

В шорт-лист Байкальского питчинга кинопроектов вошёл фильм из Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей назовут 21 сентября

Приём заявок на Байкальский питчинг кинопроектов, проходивший с 7 июля по 31 августа, завершён. Организаторы получили более 80 заявок из разных городов России и стран зарубежья.

Отборочная комиссия включила в шорт-лист питчинга 10 киноработ. В документальном кино – проекты иркутян Анастасии Емельяновой, Маргариты Стельмашонок, Сократа Бардаханова, Анастасии Приймачок и Марии Филичевой. В игровом кино – киноработы Батора Доржиева (Гусиноозёрск), Татьяны Михайлик (Иркутск), Андрея Юдина (Иркутск), Дмитрия Огородникова (Пермь) и Ивана Меркульева (Иркутск).

Защита проектов будет проходить 20 сентября в доме кино в Иркутске в рамках XXII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина.

В состав экспертного жюри питчинга входят:
- Дмитрий Якунин (г. Москва), продюсер, исполнительный директор молодёжного центра союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт»;
- Алексей Сашин (г. Москва), сценарист, продюсер, актёр, кинорежиссёр;
- Павел Сарычев (г. Москва), продюсер, актёр¸ генеральный директор кинокомпании «Блэк бокс продакшн»;
- Наталья Клибанова (г. Москва), продюсер, актриса, главный продюсер «Амедиа Продакшн»;
- Ольга Бельская (г. Иркутск), режиссёр-документалист, журналист, педагог, председатель общероссийской общественной организации Иркутского отделения союза кинематографистов Российской Федерации;
- Юрий Яшников (г. Иркутск), режиссёр, продюсер, руководитель АНО «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая», член союза кинематографистов России.

Лауреаты будут объявлены 21 сентября на торжественном открытии кинофестиваля в доме молодёжи. Победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей. Также впервые в этом году утверждён специальный приз имени Леонида Гайдая в размере 100 тысяч рублей в виде сертификата на техническое сопровождение проекта. Об этом сообщает портал «Культура 38».
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