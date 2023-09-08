Замену пролётных строений завершат к осени следующего года
В Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Хулу-Сансата, на 196-м километре автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. Для удобства и безопасности водителей, а также организации непрерывного движения транспортных средств на участке подрядной организацией завершены работы по строительству объездной дороги с устройством временного моста.
Напомним, в этом строительно-монтажном сезоне мостовики выполнят полный демонтаж основного моста протяжённостью 66 метров и примут на объект около 80 тонн металлоконструкции для монтажа нового. К осени 2024 года мостовики произведут полную замену пролётных строений. Также обновят мостовое полотно: нанесут напыляемую гидроизоляцию, а затем уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона.
Также на всем протяжении искусственного сооружения установят новое металлическое барьерное ограждение, организуют водоотвод с помощью композитных лотков.
- Итогом капремонта станет улучшение технического состояния сооружения, показателей грузоподъёмности и долговечности, а также улучшение транспортного сообщения между пятью населёнными пунктами, в том числе с районным центром, - сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».
В Бурятии на месте капремонта моста возвели объездную дорогу
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