Педагогические династии Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе

Очный этап состоится в октябре в Башкирии
Для представителей педагогических династий открыт приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия». Мероприятие проводится в рамках Года педагога и наставника. Инициатива проведения конкурса прозвучала на первой сессии педагогических династий, которая состоялась в Ульяновске.
Конкурс «Лучшая педагогическая династия» проходит в трёх номинациях:
- «Фундамент будущего» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет);
- «Призвание быть» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет);
- «Из века в век» (для династий, общий педагогический стаж которых превышает 300 лет).
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе желающим необходимо подать заявку, к которой необходимо прикрепить портретные и групповые фотографии членов династии, а также ссылку на видеовизитку с рассказом о профессиональной деятельности семьи и педагогическом стаже всех её представителей, количестве поколений педагогов, их достижениях и наградах. Материалы будет оценивать жюри, которое отберёт для участия в очном этапе не более 30 династий.
Второй этап конкурса «Лучшая педагогическая династия» состоится с 9 по 12 октября в Уфе. Он включает три тура. В ходе конкурсных испытаний финалисты расскажут о своей династии, проведут занятие «Разговоры о важном» для школьников и прочитают ученикам психолого-педагогических классов Уфы лекции о выдающихся педагогах и наставниках своих регионов.
Члены жюри определят победителей и лауреатов в каждой номинации. Абсолютным победителем конкурса станет династия, набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний.
Желающие принять участие в конкурсе могут направить заявку до 15 сентября на электронную почту: [email protected].
- Главные цели конкурса – общественное признание педагогических династий, их многолетнего плодотворного труда и вклада в развитие образования и просвещения, содействие укреплению престижа педагогической профессии, популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовании, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Педагогические династии Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе
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