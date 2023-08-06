Ливнёвки в столице Бурятии становятся опасными



В региональном отделении Народного фронта бьют тревогу из-за ливневых канализаций в Улан-Удэ. Их решётки должны находиться на одном уровне с дорогой, но в столице Бурятии это требование частенько не соблюдают. Речь в том числе о недавно отремонтированных улицах.



По словам руководителя исполкома Народного фронта Юлии Ким, ливнёвки в городе больше напоминают ямы, куда могут угодить автомобилисты. Это создаёт риск ДТП, особенно – в тёмное время суток.



- Некачественно укреплённая решётка вызывает не только раздражение у пешеходов, водителей и пассажиров, но и разрушает асфальтовое полотно, – пояснила Юлия Ким. – В итоге образуются ямы и выбоины, а на участке приходится делать повторный ремонт.



Общественники собрал уже несколько обращений по поводу опасных ливнёвок и готовят запрос в прокуратуру.