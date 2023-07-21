В Бурятии задолженность перед 117 лесниками погасили благодаря прокуратуре

Руководители оштрафованы



В регионах Дальневосточного федерального округа с начала года выплачена задолженность по заработной плате в размере 780 млн рублей, в том числе 93 млн – на предприятиях-банкротах. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Так, в Бурятии в разгар пожароопасного сезона была выявлена задолженность по заработной плате перед 117 работниками автономных учреждений «Верхнеталецкий лесхоз», «Кяхтинский лесхоз», «Северный лесхоз», «Баргузинский лесхоз».



По требованию прокуратуры задолженность погашена. За нарушения законодательства об оплате труда руководители учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа.



На особом контроле прокуроров находится соблюдение прав работников, коммунальных организаций, готовящих объекты ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность погасили в Магадской, Амурской области и на Сахалине.



В Якутии работники ООО «Мирнинское управление ВСЭМ» получили причитающуюся заработную плату в размере 7,7 млн руб. Установлено, что в период её образования у общества имелась реальная возможность для выплат, однако поступающие средства направлялись на иные цели. В связи с этим сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело.



В этом же регионе прокуратура добилась восстановления прав 47 работников Верхневилюйской центральной районной больницы, медицинский персонал которой получил компенсационные выплаты за нарушение срока оплаты отпускных.



- Снижение уровня задолженности по оплате труда произошло во всех регионах округа, за исключением Республики Саха (Якутия), в которой отмечен рост с 29,2 млн до 59,9 млн рублей, число должников выросло с 18 до 24, - отметили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.







