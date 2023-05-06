В Улан-Удэ поборются в «Поэтическом Многоборье»

Региональный этап состоится 24 мая



24 мая в Улан-Удэ пройдёт отборочный этап всероссийского литературного конкурса для молодых поэтов «Поэтическое Многоборье». Он состоится в республиканской детско-юношеской библиотеке, сообщает пресс-служба учреждения.



Для участия в «Поэтическом Многоборье» приглашаются стихотворцы в возрасте от 18 до 35 лет. Победители отборочных этапов в регионах России поборются за всероссийское первенство в финале, который пройдёт в Иркутске в сентябре.



Напомним, что участвовать в этом состязании будут поэты из пяти регионов России: Бурятия, Крым, Белгородская область, Красноярский край и Иркутская область. Он проходит в 4 этапа:

- «Домашнее задание» — конкурсанты готовят поэтический номер;

- «Поэт-батл» — конкурсанты получают от зала тему, на которую надо написать стихи за 10 минут;

- «Интеллектуальный этап» — небольшой тест по теории стихосложения;

- «Конкурс-сюрприз» – специально подготовленное неординарное задание для финального этапа.



Возрастное ограничение: 18+.

