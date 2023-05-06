Региональный этап состоится 24 мая
24 мая в Улан-Удэ пройдёт отборочный этап всероссийского литературного конкурса для молодых поэтов «Поэтическое Многоборье». Он состоится в республиканской детско-юношеской библиотеке, сообщает пресс-служба учреждения.
Для участия в «Поэтическом Многоборье» приглашаются стихотворцы в возрасте от 18 до 35 лет. Победители отборочных этапов в регионах России поборются за всероссийское первенство в финале, который пройдёт в Иркутске в сентябре.
Напомним, что участвовать в этом состязании будут поэты из пяти регионов России: Бурятия, Крым, Белгородская область, Красноярский край и Иркутская область. Он проходит в 4 этапа:
- «Домашнее задание» — конкурсанты готовят поэтический номер;
- «Поэт-батл» — конкурсанты получают от зала тему, на которую надо написать стихи за 10 минут;
- «Интеллектуальный этап» — небольшой тест по теории стихосложения;
- «Конкурс-сюрприз» – специально подготовленное неординарное задание для финального этапа.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ поборются в «Поэтическом Многоборье»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С 1 мая по 30 сентября жители Бурятии могут сэкономить до 20% при покупке билетов на межмуниципальные автобусы
Легкоатлетическую эстафету проведут на улицах Таксимо
Региональный этап состоится 24 мая
Мужчина получил 10 лет колонии
По трассе БАМ местами небольшой дождь
На 9 мая будет организован необычный праздничный подарок горожанам
Их подарят пациентам военных госпиталей города Улан-Удэ
В Кырене начала работу выставка «Навсегда в наших сердцах»
Акция состоится на набережной Улан-Удэ
За медали сразятся учащиеся 1-2 классов школ республики
Заявки на участие принимались по 5 мая
Произошло это на митинге в МВД. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Акция состоится 9 мая
В Хоринском районе провели республиканские соревнования
В музее республики открылась стендовая экспозиция «Война вчера и сегодня»