В Улан-Удэ запустят «Поэтические автобусы»

На 9 мая будет организован необычный праздничный подарок горожанам



В Улан-Удэ на 9 мая запустят два поэтических автобуса «По дорогам Победы». Пассажиров будут ждать живое исполнение песен военных лет, стихи поэтов-фронтовиков, викторины и авторские песни военной тематики (на маршруте № 37). Также по ходу движения можно узнать некоторые факты о памятниках и улицах города, связанных с Великой Отечественной.



Тематическое оформление также создаст праздничную атмосферу. Кроме опознавательного баннера на автобусе, внутри разместится «#нашБессмертныйПолк», а каждый желающий сможет получить памятный билетик в виде георгиевской ленты.



Автобус №2 начнёт своё движение в 12:00 с конечной остановки «СНТ Пищевик» и будет двигаться по маршруту «СНТ Пищевик» — «МФЦ» — «СНТ Пищевик».



Автобус №37 начнёт своё движение в 12:00 с конечной остановки «Мелькомбинат» и будет двигаться по маршруту «Мелькомбинат» — Ресторан «Кулькисон» — «Мелькомбинат».



Присоединится можно на любой остановке, сообщает централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ».



Возрастное ограничение: 0+.

