В Улан-Удэ заработала выставка о подвигах бойцов Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В музее республики открылась стендовая экспозиция «Война вчера и сегодня»



В Улан-Удэ начала работу выставка «Война вчера и сегодня», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка в музее истории Бурятии расскажет о подвигах бойцов республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне, Афганской и Чеченской компании, специальной военной операции.



В основу стендовой выставки положены редкие документы, письма, фотографии времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также посвящённые событиям Афганской и Чеченской компании и до настоящего времени. Посетители могут подробно познакомиться с документами, фотографиями и личными вещами участников боевых действий и, кроме этого, увидеть предметы швей-батальона «Добрые руки» (с. Кудара-Сомон), документы и фотографии участника СВО.



Помимо этого, на выставке будут проводиться лекции и занятия по заявкам. Также в её рамках будут показаны кинохроники времён Великой Отечественной войны.



- Посещение выставки – бесплатное, - сообщили в национальном музее РБ.



Возрастное ограничение: 0+.



