В Бурятии первая концессионная школа получила лицензию

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Уроки в ней начнутся уже в сентябре



В Бурятии Иволгинская общеобразовательная школа №3 на 450 мест, построенная по концессии, первой из концессионных школ в республике получила лицензию. Это значит, что теперь новое здание открыто для детей, уроки начнутся уже в сентябре. Стоимость создания школы – 811 млн рублей, из них 379 млн – средства капитального гранта, остальные средства привлечены из внебюджетных источников.



Школа находится в Иволгинском районе Улан-удэнской агломерации, здание состоит из 6 блоков разной высоты: от одного до трёх этажей. Главный акцент композиции – центральный блок. Многократные перепады кровли придают зданию современный силуэт. Площадь школы: 6,4 тыс. кв. м. Блок начальной школы расположен обособленно. Для спортзала выделен отдельный корпус, стены отделаны специальными перфорированными панелями для шумоизоляции. Такое же решение архитекторы применили в кабинете труда, музыкальном классе и актовом зале. Наполняемость классов – не более 20-22 человек, оснащение – современное, например, в каждом кабинете есть интерактивные доски – специальные экраны, которые можно использовать на уроках. На территории школы расположена собственная котельная, спортивные и детские площадки.



Иволгинская школа была построена всего за год, в декабре 2022 года четыре объекта были введены в эксплуатацию в Бурятии. Помимо Иволгинской общеобразовательной школы это: школа на 450 мест в Октябрьском районе Улан-Удэ, Нижнесаянтуйская школа на 360 мест в Улан-Удэ, новый корпус общеобразовательной школы №19 на улице Жердева в Улан-Удэ на 250 человек.



Школа в Иволгинске стала первым объектом «ПроШколы», дочерней структуры государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», в ДФО, получившим лицензию. В 2023 году в Бурятии будут введены в эксплуатацию ещё 6 объектов. Всего к 2024 году по этой схеме в республике будет создано 3224 дополнительных школьных места, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



