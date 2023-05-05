Сотрудникам колонии в Улан-Удэ раздали георгиевские ленточки





Сотрудники улан-удэнской исправительной колонии №7 приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».Начальник исправительного учреждения Николай Турлай раздал георгиевские ленточки заступающим на службу сотрудникам для ношения на улице, в общественных местах и при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, а акция «Георгиевская ленточка» — это эстафета от прошлых поколений к нынешним.