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Сотрудникам колонии в Улан-Удэ раздали георгиевские ленточки

Сотрудникам колонии в Улан-Удэ раздали георгиевские ленточки
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Исправительное учреждении присоединилось ко всероссийской акции

Сотрудники улан-удэнской исправительной колонии №7 приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».

Начальник исправительного учреждения Николай Турлай раздал георгиевские ленточки заступающим на службу сотрудникам для ношения на улице, в общественных местах и при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, а акция «Георгиевская ленточка» — это эстафета от прошлых поколений к нынешним.
УФСИН 9 мая День Победы георгиевская лента

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