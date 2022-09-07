В Улан-Удэ обнаружили любителя фотографировать под юбками

Извращенец орудовал на Шишковке



В Улан-Удэ завёлся извращенец, заглядывающий девушкам под юбки в общественном месте и делающий тайком фотографии. Действия молодого человека запечатлел очевидец, он поделился снимком в паблике «Аноним 03». По его словам, происходило это в микрорайоне Шишковка.



На фотографии изображён молодой человек, которой занёс под юбку стоящей у лавочки девушки мобильный телеф. Горожанка же в это время была занята своим гаджетом и не заметила извращенца.



В комментариях подписчики довольно спокойно отнеслись к этому инциденту, многие сообщения сопровождались смеющимися смайликами: «Оу щит шалун», «Опять эти «подъюбошники», «Ахахах, ещё один фетишист, таких по Улан-Удэ полно, так что особо и не удивлён», «Что, жалко, что ли? Пусть любуется красотой», «Супермэн», «Бэтмен», «Спайдермен» и «Шишковкын Хун».



Научное название для таких извращенцев – апскёртеры (skirt на английском языке юбка). В некоторых европейских странах за это действует уголовная ответственность. В Британии несколько человек уже получили тюремный срок, во Франции и Германии действуют крупные штрафы – до 30 тысяч евро. К сексуальной агрессии апскертинг также приравнен в Канаде.



Движение феминисток Бурятии «Я-СвобоDa» на днях предупреждало об этой форме публичного вуайеризма (непристойного подглядывания). Здесь приводили историю про извращенца, который снимал видео под юбкой у пассажирки в аэропорту Шереметьево. Им оказался работник аэропорта, который в итоге был уволен.



- Апскёртеры - как раз те самые извращенцы, которые лезут к девушкам под юбку с камерой и снимают видео. Обычно такие обитают в общественных, или многолюдных местах. В жертвы себе выбирают школьниц, потому что те выглядят более беззащитно и вряд ли позовут на помощь. Почему? Потому что звать на помощь вообще не принято. «Сама виновата/это же внимание/ну что с них взять/просто пройди мимо» и прочее, что мы слышали от наших мам, а те от своих мам. Чему из поколения в поколение учат наших девочек. И это неправильно, - рассказывают бурятские феминистки.



Активистки движения создали проект «РукиФу», который научит девушек, как вести себя в ситуации, когда пристали на улице и хотят познакомиться, вопреки вашему желанию.

