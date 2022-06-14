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Школы Бурятии оснастят флагами и гербами России

Школы Бурятии оснастят флагами и гербами России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они поступят в учебные заведения республики к сентябрю

К новому учебном году 11 тысяч российских школ в регионах получат комплекты с государственной символикой. На эти цели в 31 пилотный регион, среди которых и Бурятия, направят более 970 млн рублей.

В Бурятии запланировали оснастить 474 государственные и муниципальные общеобразовательные организации на сумму более 42 млн рублей. В Улан-Удэ комплектами из флага России, уличного и настольного флагштоков, протокольного флага, большого и малого герба страны обеспечат 55 муниципальных школ, 12 интернатов и 3 вечерние школы.

В учебных заведениях столицы Бурятии уже ждут поступления флагов и гербов и определили места для установки флагштоков. В Улан-Удэ, как и во всех российских школах, дети проходят программу патриотического воспитания, где целый модуль посвящён государственной символике, памятным датам, в том числе Великой Отечественной войны. Но как рассказали педагоги, воспитания много не бывает, поэтому идею на местах поддерживают.

- Для современной молодёжи – это актуально в свете происходящего в мире. Они должны помнить славное прошлое Отечества, знать и понимать происходящее. Молодёжь у нас любознательная. Дети становятся более активными – уходят в прошлое отрицание всего и нигилизм. Школьники осознают не только права, но и обязанности и ответственность за осуществление своих прав. Это очень хорошее начинание. Ждём, – поделился директор школы №2 Андрей Ляхов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, к 2024 году все общеобразовательные организации страны планируется обеспечить комплектами из флага России, уличного и настольного флагштоков, протокольного флага, большого и малого герба.
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