Снег ожидается только на севере республики
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +13,+15.
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
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Общество, 16.04.2022
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