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В Улан-Удэ сегодня будет тепло

В Улан-Удэ сегодня будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снег ожидается только на севере республики

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +13,+15.
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