В Улан-Удэ сегодня будет тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снег ожидается только на севере республики



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +13,+15.

