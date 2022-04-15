Рэпер оценил размер морального вреда в 666 рублей
Сотрудницу полиции, участкового уполномоченного из Улан-Удэ, привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна по административному делу о пропаганде наркотиков в трёх клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
- После внесённого прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена её непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности, - сказал собеседник ТАСС.
При этом источник издания не уточнил деталей административного производства, которое возбудила сотрудница полиции.
В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил данную информацию и пояснил ТАСС, что участковая была наказана за отказ прекратить производство по административному делу. Во время проверок, которые проводились в других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.
Жорин заявил агентству, что его доверитель намерен добиваться возмещения морального вреда в суде «из-за участившихся нападок на [его] творчество». Размер морального вреда рэпер оценил в 666 рублей, сказал адвокат.
В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
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