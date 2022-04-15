 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна

В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
Общество, 
Рэпер оценил размер морального вреда в 666 рублей

Сотрудницу полиции, участкового уполномоченного из Улан-Удэ, привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна по административному делу о пропаганде наркотиков в трёх клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

- После внесённого прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена её непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности, - сказал собеседник ТАСС.

При этом источник издания не уточнил деталей административного производства, которое возбудила сотрудница полиции.

В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил данную информацию и пояснил ТАСС, что участковая была наказана за отказ прекратить производство по административному делу. Во время проверок, которые проводились в других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.

Жорин заявил агентству, что его доверитель намерен добиваться возмещения морального вреда в суде «из-за участившихся нападок на [его] творчество». Размер морального вреда рэпер оценил в 666 рублей, сказал адвокат.

полиция рэп

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
Общество, 15.04.2022
Рэпер оценил размер морального вреда в 666 рублей
Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации
Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации
Общество, 15.04.2022
По словам главы Бурятии, речи о «300 тысячах рублей за хибару» нет
Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас
Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас
Общество, 15.04.2022
Анализ торговых площадок города показал, когда самые низкие цены на дрова
На Байкале интенсивно тает лёд
На Байкале интенсивно тает лёд
Общество, 15.04.2022
Места уже появилась открытая вода
В Бурятии заработает диссертационный совет по сельхознаукам
В Бурятии заработает диссертационный совет по сельхознаукам
Общество, 15.04.2022
Это единственный на Дальнем Востоке диссертационный совет по этой научной специальности
В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами
В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами
Общество, 15.04.2022
Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам
В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты
В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты
Общество, 15.04.2022
Богородский остров стал своеобразным «Байконуром»
Позиции COVID-19 в Бурятии сильно не меняются
Позиции COVID-19 в Бурятии сильно не меняются
Общество, 15.04.2022
Скончался ещё один больной коронавирусом
Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»
Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»
Общество, 15.04.2022
Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 15.04.2022
Местами пройдёт снег
Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии
Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии
Общество, 14.04.2022
Чингис Раднаев назвал этот концерт «особой честью»
Столицу Бурятии «спасли» от сильного пожара
Столицу Бурятии «спасли» от сильного пожара
Общество, 14.04.2022
В масштабных учениях был задействован 401 человек, а также 96 единиц техники. ВИДЕО
По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями
По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями
Общество, 14.04.2022
Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^