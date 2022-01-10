В колониях Бурятии прошли турниры по шахматам и настольному теннису

Турнир по шахматам прошёл в лечебно-исправительном учреждении № 5 в улусе Балта. Как отмечают сотрудники воспитательного отдела учреждения, осуждённые в шахматных турнирах раскрывают свои индивидуальные способности, а также обеспечивают себя полезной занятостью.





В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в исправительных учреждениях в Бурятии состоялись турниры по шахматам и настольному теннису, сообщает пресс-служба УФСИН.Так, в исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске состоялся турнир по настольному теннису. Игра проводилась по олимпийской системе - на вылет. Победителю вручили кубок, а призёров наградили сладкими подарками.