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В Иркутской области школьная заведующая подозревается в мошенничестве

В Иркутской области школьная заведующая подозревается в мошенничестве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием своего служебного положения.

Установлено, что между Гаханской средней общеобразовательной школой и индивидуальным предпринимателем заключён договор поставки продуктов для осуществления бесплатного питания учеников из многодетных и малоимущих семей.

По версии следствия, с сентября 2019 года по май 2020 года индивидуальному предпринимателю из бюджета Баяндаевского района в рамках исполнения договора были перечислены деньги сверх суммы, затраченной на поставку товаров в размере около 77 тысяч рублей. Об этом узнали должностные лица школы, после чего у заведующей возник умысел украсть деньги.

- Подозреваемая, используя своё служебное положение, введя в заблуждение индивидуального предпринимателя, указав, что денежные средства необходимы для ремонта одного из помещений школы, заполучила всю сумму, которой распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутская область

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