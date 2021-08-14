В Иркутской области школьная заведующая подозревается в мошенничестве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием своего служебного положения.



Установлено, что между Гаханской средней общеобразовательной школой и индивидуальным предпринимателем заключён договор поставки продуктов для осуществления бесплатного питания учеников из многодетных и малоимущих семей.



По версии следствия, с сентября 2019 года по май 2020 года индивидуальному предпринимателю из бюджета Баяндаевского района в рамках исполнения договора были перечислены деньги сверх суммы, затраченной на поставку товаров в размере около 77 тысяч рублей. Об этом узнали должностные лица школы, после чего у заведующей возник умысел украсть деньги.



- Подозреваемая, используя своё служебное положение, введя в заблуждение индивидуального предпринимателя, указав, что денежные средства необходимы для ремонта одного из помещений школы, заполучила всю сумму, которой распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

