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В Бурятии возможен град

В Бурятии возможен град
Общество,  Фото:pixabay.com.
В республике по-прежнему дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня по республике сохранится дождливая погода, местами ожидаются сильные дожди, грозы, днём возможен град. В утренние часы местами при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +12,+17, местами +20,+25, по крайнему северу до +28.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +15,+17.
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