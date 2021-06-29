В Кяхте до конца года построят детский сад

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В нём планируется открыть шесть групп, в том числе две ясельные



До конца года в административном центре Кяхтинского района Бурятии построят детский сад. Сейчас здесь идут работы по установке фундамента под насосную станцию и подготовка строительства кровли детского сада.



- Это первый детский сад, который будет построен в Кяхте почти за полвека. Так что планируется, что в новое современное здание переедет детский сад №1, который ютится в историческом здании, не соответствующем современным требованиям и стандартам. Здесь планируется открыть шесть групп, в том числе две ясельные, - пояснил заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.



Двухэтажное здание дошкольного учреждения рассчитано на 150 детей. Общая площадь этого дошкольного учреждения, включая подвальные помещения, составляет больше трёх тысяч квадратных метров. Стоимость объекта – свыше 207 млн рублей. Проект нового современного помещения детского сада подготовило ООО «Архитектурная студия», а строительство ведёт ООО «Норд-Инвест».



- По договору детский сад будет сдан «под ключ» со всем необходимым современным оборудованием и мебелью, чтобы дети, воспитатели и другие работники детского сада смогли сразу почувствовать себя здесь, как дома, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Сейчас на стадии заключения контракты на поставку и монтаж бытовой техники, оборудования для медкабинета и спортивного оборудования. В стадии подготовки документации два лота на поставку оборудования для пищевого блока.



Ожидается, что окончание строительства произойдёт гораздо раньше запланированного срока – уже в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

