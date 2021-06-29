В Забайкалье издан путеводитель по Агинскому округу

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкальского края

В книгу включена информация о всех поселениях Аги



В преддверии международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае издан иллюстрированный путеводитель по Агинскому Бурятскому округу. Издание вышло тиражом в тысячу экземпляров и включает в себя информацию о туристических объектах округа, памятных местах, достопримечательностях и интересных маршрутах, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



- В современный путеводитель включены разделы о городских и сельских поселениях округа, карты и схемы, контакты туристической инфраструктуры, путевые подсказки. Книга иллюстрирована красочными фотографиями и репродукциями художников Аги. Уверены, уникальное издание будет интересно путешественникам и туристам, краеведам и всем тем, кто интересуется Агинским Бурятским округом, – рассказали в центре развития бурятской культуры Забайкальского края.



По информации пресс-службы администрации округа, презентация путеводителя прошла в онлайн-формате. Как пояснили на презентации, в путеводитель включены все поселения Агинского Бурятского округа. Помимо базовой информации, для удобства пользователей представлен календарь событийных мероприятий, расписанный по месяцам, актуальная информация об истории округа, памятники природы, легенды и народные предания.



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