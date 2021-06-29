Вертолёт Ми-8 МЧС работает в Северо-Байкальском районе Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожарных-десантников отправили на место действующих природных пожаров



За прошедшие выходные дни вертолёт Ми-8 МЧС России передислоцировал на место действующих природных пожаров 76 пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. 28 июня бортом Ми-8 осуществлена переброска 24 парашютистов-десантников. Работы проводятся в Северо-Байкальском районе Бурятии.



Для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности на земле продолжается патрулирование лесных массивов. С начала лесопожарного периода контрольно-патрульными группами составлено около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за не уборку и сжигание мусора и сухой растительности.



Кроме этого дознавателями МЧС России возбуждено два уголовных дела по факту уничтожения и повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём. Виновным лицам грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



